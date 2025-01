Iguá Saneamento atua na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Rafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Publicado 15/01/2025 11:29 | Atualizado 15/01/2025 11:30

A Iguá, concessionária de saneamento que atende a 19 bairros na Zona Oeste do Rio de Janeiro e aos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, no Sul Fluminense, está com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de níveis superior, técnico e médio. São 17 vagas para a operação da concessionária na capital e uma vaga para trabalhar no Sul Fluminense. Há também posições afirmativas para pessoas com deficiência. Os interessados devem se candidatar pela internet Além do salário, também há benefícios como plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida e rede de descontos com parceiros.