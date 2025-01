Inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro - Divulgação/TOTVS

Publicado 16/01/2025 12:41

Rio - A TOTVS, maior empresa de tecnologia do país, anuncia o lançamento do seu Programa de Estágio 2025, voltado para estudantes universitários a partir do segundo semestre de graduação, sem restrições de curso. No Rio de Janeiro, as vagas são para atuar na área de desenvolvimento e Customer Experience (CX). As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro, no site da empresa