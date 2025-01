Houve desaceleração no Índice de Preços ao Produtor Amplo (1,32% para 0,10%) - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Houve desaceleração no Índice de Preços ao Produtor Amplo (1,32% para 0,10%)Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 21/01/2025 09:33

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) arrefeceu a 0,17% na segunda prévia de janeiro, após registrar alta de 0,99%% em igual leitura de dezembro, informou nesta terça-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Houve desaceleração no Índice de Preços ao Produtor Amplo (1,32% para 0,10%), enquanto foi registrada aceleração no Índice de Preços ao Consumidor (0,0% para 0,13%) e no Índice Nacional de Custo da Construção (0,46% para 0,79%).