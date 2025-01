MEIs poderão ser reenquadrados no Simples Nacional se regularizarem suas pendências - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 26/01/2025 05:00

Quem é Microempreendedor Individual (MEI) e foi excluído do Simples Nacional em 1º de janeiro tem até o dia 31 deste mês para regularizar os débitos da empresa e ser reenquadrado no regime. De acordo com dados divulgados pela Secretaria-executiva do comitê gestor do Simples Nacional em outubro de 2024, foram notificados 1.876.334 maiores devedores do Simples Nacional, sendo 1.121.419 MEIs.



Como voltar ao Simples Nacional e ao Simei?





Vale ressaltar que todas as orientações detalhadas sobre esses procedimentos estão no



Acompanhamento e pendências



Após a solicitação, o status pode ser acompanhado pelo serviço "Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional". Caso existam pendências impeditivas, elas serão listadas no "Relatório de Pendências", o que permite que o MEI resolva os problemas antes do prazo final. Para voltarem a ser enquadrados no Simei, os MEIs devem: acessar o Portal e-CAC ou o Portal do Simples Nacional e realizar as solicitações necessárias. Em seguida, precisam solicitar a nova opção pelo Simples Nacional, antes de pedir enquadramento no Simei. Depois, os caminho é regularizar todas as pendências financeiras e cadastrais, caso elas existam, até o prazo final. Havendo pendências, o sistema vai gerar um relatório.Vale ressaltar que todas as orientações detalhadas sobre esses procedimentos estão no Portal do Empreendedor e no Portal do Simples Nacional Após a solicitação, o status pode ser acompanhado pelo serviço "Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional". Caso existam pendências impeditivas, elas serão listadas no "Relatório de Pendências", o que permite que o MEI resolva os problemas antes do prazo final.

Se o pedido pelo Simples Nacional for deferido, também é necessário consultar a solicitação de enquadramento no Simei através do serviço "Acompanhamento da solicitação de enquadramento no Simei".



Por que é importante regularizar?



A inclusão no Simples Nacional garante benefícios fiscais, como tributos simplificados e um regime tributário mais favorável. Já o Simei, exclusivo para MEIs, oferece ainda mais facilidades para quem deseja manter suas obrigações tributárias em dia.



O DAS-MEI é a taxa mensal obrigatória que o microempreendedor individual precisa pagar para obter direitos e benefícios. O imposto agrupa o recolhimento de tributos (INSS, ICMS e ISS) em um só boleto e estipula um valor fixo mensal de 5% do salário-mínimo mais acréscimos segundo a atividade exercida, mesmo que o microempreendedor individual não esteja atuando.



Evite golpes



Quem deseja se regularizar precisar ter a atenção com possíveis golpes. Com uso de táticas de pressão e mensagens alarmistas, os golpistas enviam mensagens que se destacam pelo tom de urgência ou ameaças de multas e bloqueios.



O Sebrae listou os principais golpes contra microempreendedores individuais:

1 - Falsas guias de pagamento do DAS



Um dos golpes mais comuns é o envio de falsas guias de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI). O microempreendedor tem a opção de gerar a guia DAS-MEI tanto pelo Portal do Empreendedor, do governo federal, como pelo app MEI, da Receita Federal.



2 - Sites falsos para abertura de MEI



Os golpistas criam páginas falsas, simulando a identidade visual dos portais oficiais do governo, e cobram pela formalização do MEI. A formalização é sempre feita pelo portal Gov.br, de forma gratuita. O CNPJ é criado instantaneamente e não há nenhuma necessidade de pagamento de taxa.



Existem, também, empresas que oferecem o serviço de assistência para a abertura da empresa, mas que cobram valores muito acima do mercado, tornando o processo caro e inviável.



3 - E-mails com solicitação de retificação



Fraudadores costumam enviar e-mails solicitando que o microempreendedor faça correções na Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN SIMEI), ou informando sobre pendências em sua declaração de Imposto de Renda. Eles aproveitam para incluir links e anexos maliciosos para infectar seu computador e obter acesso aos seus dados pessoais e bancários.



4 - Cobranças de filiação ou taxas associativas indevidas



Costuma acontecer por e-mail, telefone, SMS ou WhatsApp. Os golpistas dizem que o MEI deve um saldo referente a uma taxa anual associativa (tipo de taxa paga a associações comerciais ou empresariais) e enviam uma forma de pagamento, como um código do PIX ou código de barras.



5 - Propostas de empréstimos



Caso você precise de linhas de crédito ou empréstimos, procure por empresas já consolidadas no mercado. Tenha bastante cuidado na hora de fazer solicitações pela Internet, certificando-se de estar no site oficial dessas empresas.

Se possível, prefira solicitar pessoalmente. Algumas instituições financeiras e o próprio governo podem oferecer propostas de crédito a taxas menores. Entretanto, é recomendado que o empresário sempre desconfie de ofertas pelo WhatsApp, SMS ou redes sociais.



