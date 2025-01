Vivo procura profissionais com habilidade de adaptação - Divulgação

Publicado 25/01/2025 07:00

Rio - A Vivo, uma das maiores operadoras de telefonia celular do Brasil, está com mais de 63 vagas abertas no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades são para atuação em áreas como atendimento ao cliente, comercial, lojas, tecnologia, programas de jovens talentos, entre outras. A companhia procura profissionais com habilidade de adaptação, curiosidade e empatia e que sejam motivados à geração e experimentação de ideias.



Além do salário, também há benefícios como vale-refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, benefício academia, benefício farmácia e reembolso educação.

Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como day off de aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados, auxílio creche/babá, oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos.