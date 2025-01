Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 13 de fevereiro - Divulgação / MCTIC

Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 13 de fevereiroDivulgação / MCTIC

Publicado 23/01/2025 09:47

Rio - Quem deseja se qualificar para o mercado de trabalho já pode se inscrever em um dos 15 cursos livres de Qualificação Profissional que estão sendo ofertados pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. São mais de seis mil vagas e há oportunidade para quem tem o ensino fundamental completo ou médio. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela página https://www.cecierj.edu.br/extensao até 13 de fevereiro.Todos os cursos serão oferecidos na modalidade a distância, com cargas horárias que variam de 160 a 180 horas. As vagas serão preenchidas com base no sorteio da Loteria Federal, que ocorrerá no dia 15 de fevereiro. Os cursos serão realizados de 19 de fevereiro a 25 de junho de 2025. O candidato pode se inscrever em até dois cursos por período letivo."(...) Esta é uma ótima oportunidade para quem busca expandir o aprendizado e incrementar o currículo para a disputa de boas vagas no mercado de trabalho", destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.Os cursos livres de Qualificação Profissional oferecem a oportunidade de conhecer, se aprofundar ou mesmo se atualizar em relação a um tema de interesse, qualificando e requalificando trabalhadores jovens e adultos, a fim de promover seu ingresso ou reingresso no mercado de trabalho.