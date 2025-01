Empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico e auxílio educação - Divulgação Foresea

Publicado 21/01/2025 12:20

A Foresea, empresa líder no setor de perfuração no Brasil, está com vagas abertas para oportunidades offshore e onshore e para o Programa Jovem Aprendiz 2025, com atuação no Rio de Janeiro e em Macaé.



Há 60 vagas offshore e onshore para candidatos de nível médio e superior em diversas áreas como TI, Administração e funções operacionais, como Plataformista, Sondador Cyber e Radio Operador. Dentre as especialidades com maior número de posições estão: Operador de Posicionamento Dinâmico (5 vagas), 2º Oficial de Máquinas (5 vagas) e Supervisor de Subsea (4 vagas).



Para o Programa de Jovem Aprendiz 2025, há 6 vagas para jovens entre 18 e 21 anos, que desejam aproveitar a oportunidade de aprender e atuar em apoio às diversas áreas administrativas da empresa.