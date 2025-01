Modelo de contratação é como PJ - Divulgação

Publicado 21/01/2025 12:09

A rede de salões de beleza carioca Walter’s Coiffeur anunciou que está com 20 vagas de emprego abertas para profissionais. As oportunidades são para o cargo de manicure e nail designer, com modelo de contratação MEI, com recebimento de percentual do valor do serviço oferecido.

As vagas são destinadas às unidades da rede localizadas nos bairros Barra da Tijuca, Botafogo, Leblon, Vila Isabel, Ilha do Governador, Del Castilho, Cachambi, Sulacap, Recreio e Jacarepaguá.

Os profissionais contratados terão acesso à benefícios diversos, como parceria com cursos e faculdades, descontos em produtos, serviços, e em cursos profissionalizantes do Walter’s Academy, treinamentos com marcas parceiras, entre outros.

Os interessados podem entrar em contato através do e-mail rh2@waltercoiffeur.com.br e whatsapp 21. 97039-7312.