Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 20/01/2025 19:27 | Atualizado 21/01/2025 16:17

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 5.019 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 2.092 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab



A Secretaria de Trabalho e Renda do estado está disponibilizando 897 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Para pessoas com deficiência (PcDs), há oportunidades como a de auxiliar de limpeza, no Centro de São João de Meriti, que exige o Ensino Fundamental, mas sem experiência anterior, com salário de R$ 3.036, e a de auxiliar de logística, em Duque de Caxias, também sem necessidade de experiência. Entre as vagas para a ampla concorrência, destacam-se as 94 para instalador reparador de linhas aéreas e subterrâneas, 20 para técnico de redes de telecomunicação, 20 para fiscal de loja, todas exigindo experiência anterior. As remunerações variam de dois a quatro salários mínimos (R$ 4.554 a R$ 6.072), todas com exigência de experiência.



Na região do Médio Paraíba foram captadas dez vagas, sendo a grande maioria para Valença, Volta Redonda e Barra Mansa tais como as de camareira de hotel, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, balconista. Todos os cargos exigem experiência, com exceção de atendente de frios e lacticínios.



Já na Região Serrana, as 96 vagas estão concentradas em Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, com exigência de experiência e salários de R$ 1.518 a R$ 3.036. Algumas dessas oportunidades são para auxiliar de marcenaria, ajudante de cozinha, auxiliar técnico de montagem. No bairro de Teresópolis, existem oportunidades para analista de marketing, com remuneração de até R$ 3.036.





Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho/

SMTE

No Dia de São Sebastião (20), padroeiro do Rio, a Prefeitura divulga, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), 2.015 vagas de emprego. Para pessoas com deficiência, estão disponíveis 524 oportunidades em diferentes bairros da cidade.

Na lista, há desde vagas para escalador predial (10) até assistente de coleta domiciliar (12). No caso dos alpinistas, é preciso ter Ensino Médio completo e seis meses de experiência. As oportunidades são para bairros da Zona Sul, da Barra da Tijuca e do Centro. Já os assistentes de coleta domiciliar precisam ter Ensino Técnico ou Ensino Superior completo em Biomedicina e, pelo menos, seis meses de experiência.

Ainda há 1.003 vagas para operador de telemarketing nos bairros Camorim, na Zona Oeste, Gamboa e Centro. Na maioria delas, o candidato não precisa ter experiência, mas, sim, Ensino Médio completo. Apenas para a vaga na Gamboa, que exige operador especializado, é necessário ter Ensino Superior incompleto e pelo menos seis meses de experiência.



Também há 98 oportunidades para operador de caixa. E vagas para auxiliar administrativo (41); atendente de lanchonete (22); motorista de caminhão (20); padeiro (15); mecânico (15); entre muitas outras.



Para os jovens, há oportunidades de estágio para quem está cursando Técnico em Informática (12); Ciências Contábeis (6); Produção Fonográfica (5); Administração (4); Ciência da Computação (4); Marketing (3); Tecnologia da Informação (3); Nutrição (2); Enfermagem (2); Letras/Português/Inglês (2);

Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Eletrônica (1); Assistente Contábil (1); Gestão de Recursos Humanos (1); Fisioterapia (1); Química/Química Industrial (1); Publicidade (1) e Direito (1).

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.259 oportunidades de estágio, sendo 633 para ensino superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, são 24 oportunidades nos setores de Administração (18), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia Ambiental (1) e Serviço Social (1).

Em Campos, há dez vagas em Administração (4), Elétrica-Eletrônica (1), Enfermagem (1), Informática (1) e Pedagogia (3).

Em Duque de Caxias, são 23 oportunidades nas áreas de Administração (5), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (3), Design (1), Direito (1), Informática (2), Marketing (1), Pedagogia (5), Química (1) e Serviço Social (1).

Em Macaé, há 23 vagas em Administração (13), Engenharia de Produção (1), Gastronomia (1), Pedagogia (4), Psicologia (3) e Química (1).

Em Niterói, são 27 oportunidades em Administração (16), Comércio Exterior (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Elétrica-Eletrônica (1), Esportes (2), Informática (1), Marketing (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Nova Friburgo, há dez vagas em Administração (4), Comunicação (1), Construção Civil (1), Informática (1) e Pedagogia (3).

Em Nova Iguaçu, são 13 oportunidades nas áreas de Administração (4), Comunicação (1), Contabilidade (1), Farmácia (1), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (3).

Em Petrópolis, há 24 vagas em Administração (17), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (2) e Produção Mecânica (1).

Em Resende, são 12 vagas nos setores de Administração (5), Comunicação (1), Direito (1), Engenharia de Produção (2), Marketing (1) e Produção Mecânica (2).

No Rio de Janeiro, há 462 oportunidades em Administração (177), Arquitetura e Urbanismo (7), Arquivologia (1), Artes (1), Biblioteconomia (4), Biologia (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (20), Construção Civil (14), Contabilidade (26), Design (9), Direito (41), Economia (1), Elétrica-Eletrônica (10), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (7), Esportes (4), Fonoaudiologia (1), Gastronomia (19), Geografia (4), Indústria (1), Informática (17), Letras (5), Marketing (19), Nutrição (2), Pedagogia (57), Produção Mecânica (5), Psicologia (1), Química (2), Secretariado (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Teresópolis, são três vagas em Administração. Já em Três Rios, há duas vagas em Administração (1) e Engenharia de Produção (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 626 vagas. Os números e as áreas disponíveis desta categoria não foram informados pelo Centro de Integração.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 767 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (79), ciências contábeis (32) e economia (3). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 78 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 36 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 144 vagas. Sendo técnico em administração (48) e técnico em eletrônica (10). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (8) e superior (6).

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br . Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Brava Energia



A BRAVA Energia, uma companhia independente de óleo e gás do país, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio BRAVA Acelera no Rio de Janeiro, com 15 vagas disponíveis.

Para se inscrever no Programa de Estágio BRAVA Acelera é preciso estar cursando Engenharia, Geologia, Geofísica, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Psicologia, Tecnologia da Informação, ou áreas correlatas, e ter previsão de formação em julho de 2026.

O processo seletivo contemplará fases com testes online, dinâmicas em grupo e entrevista com gestor. A Bolsa Estágio é compatível com o mercado e os estudantes selecionados terão benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição, cartão flexível, cesta de natal, desconto em academia e auxílio transporte.