Taxa de inscrição é de R$ 95 para ambos os cargos - Divulgação

Taxa de inscrição é de R$ 95 para ambos os cargosDivulgação

Publicado 24/01/2025 10:48

Brasília - O edital do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) foi publicado nesta sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União (DOU). São ofertadas 460 vagas de nível superior para Analista Administrativo e Analista Ambiental. O salário inicial é de R$ 9.994,60.

O processo seletivo está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os interessados devem se inscrever a partir das 10h do dia 30 de janeiro e vai até as 18h do dia 18 de fevereiro na página do Cebraspe

A taxa de inscrição é de R$ 95 para ambos os cargos. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

As oportunidades do Ibama estão divididas da seguinte forma: 130 vagas para o cargo de Analista Administrativo e 330 vagas para o cargo de Analista Ambiental, distribuídas por várias regiões do país e na sede da empresa, em Brasília (DF).

Em ambos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 9.994,60. São aceitos diplomas de nível superior em qualquer área de formação. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais.



Do total de vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, o processo seletivo será composto por provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 6 de abril.

Além do salário, os cargos também dão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e seguro acidente.

Cronograma



- Inscrições: 30/1 a 18/2/2025

- Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 30/1 a 5/2/2025

- Data limite de pagamento das inscrições: 20/2/2025

- Divulgação dos locais de provas: 21/3/2025

- Aplicação das provas: 6/4/2025

- Consulta individual aos gabaritos: 8 a 10/4/2025

- Divulgação preliminar da prova discursiva: 8/4/2025

- Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 11/4/2025

- Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 7/5/2025