Há oportunidades de trabalho nos sistemas presencial, híbrido e remoto - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Há oportunidades de trabalho nos sistemas presencial, híbrido e remotoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/01/2025 11:24





As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, modelos de trabalho (presencial, híbrido e remoto) e senioridades, além de também serem ofertadas vagas afirmativas. Os interessados encontram as vagas Rio - O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), disponibiliza mais de 2 mil oportunidades de emprego no Rio de Janeiro e cidades da região metropolitana. As vagas são de diversas empresas parceiras da Sólides.As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação, modelos de trabalho (presencial, híbrido e remoto) e senioridades, além de também serem ofertadas vagas afirmativas. Os interessados encontram as vagas acessando o site

“Em 2024, o Portal de Vagas ajudou milhares de pessoas a encontrar emprego e também as nossas empresas parceiras a conseguirem preencher suas oportunidades utilizando o que há de melhor no processo de recrutamento e seleção disponibilizado pela Sólides. Neste ano, nossa intenção é continuar aprimorando nosso sistema e fortalecer ainda mais nosso papel de braço direito do RH nas pequenas e médias empresas de todo o Brasil", afirma Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.