Praias são os destinos mais procurados por turistas brasileirosPixabay

Publicado 23/01/2025 12:15

Pé na areia, sol e mar. Esse é o desejo de um em cada três turistas brasileiros quando o assunto é viagem. De acordo com estudo do Ministério do Turismo e da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, destinos turísticos com praias são os preferidos de 35% dos brasileiros entrevistados. Natureza e ecoturismo aparecem em segundo lugar (16%), seguidos por atrações culturais ou históricas (7%) e atividades que envolvem saúde e bem-estar (7%). Somente para esta alta temporada, a projeção do setor é de um faturamento de R$ 157,7 bilhões.

O levantamento revela ainda que seis em cada dez brasileiros (61%) fazem ao menos uma viagem de lazer por ano. As belezas naturais (23%), o preço baixo (16%) e a possibilidade de reencontrar parentes e amigos (12%) são os principais fatores na hora de decidir o destino. Além disso, as redes sociais representam quase a metade da fonte de informação na hora de escolher o destino (47%), com a opinião de amigos e familiares (37%) e sites e blogs de turismo (22%) na sequência.



"Além de ter mais de 7,3 mil quilômetros de praias, o nosso país é o único que possui seis biomas diferentes e que proporciona a brasileiros e estrangeiros experiências memoráveis. Esses dados demonstram a força do nosso turismo que gera oportunidades, empregos e inclusão. Hoje, no Brasil, existem 1,78 milhão de empresas no setor de Turismo. Desse total, 97,4% são de pequenos negócios", destaca a analista de Turismo do Sebrae, Ana Clévia Guerreiro.



A instituição atua em conjunto com diferentes segmentos do Turismo. Por meio do Programa Agentes de Roteiro Turístico (ART), mais de 18,2 mil pequenos negócios em todo o país foram impactados diretamente em 700 municípios, com a promoção de 283 roteiros em 176 regiões e a oferta de 426 produtos turísticos. Além disso, em 2024, o Sebrae possibilitou a participação de 152 roteiros em encontros de negócios realizados em eventos de alcance nacional.



Já para o mercado internacional, o Sebrae está realizando, em parceria com a Embratur, o projeto Vitrine Visit Brasil. A ação tem como objetivo promover 100 experiências turísticas em 30 destinos estratégicos e icônicos do Brasil, atraindo turistas estrangeiros para colecionarem momentos únicos pelos quatro cantos do país.



Enquanto a Embratur atua para mostrar o potencial dos destinos brasileiros, o Sebrae prepara as MPEs para proporcionar a melhor imersão aos turistas estrangeiros nas localidades. Além disso, o projeto tem possibilitado o acesso dos pequenos negócios ao mercado internacional por meio da participação de feiras no exterior e acesso a ações como famtours e press trips.