Salto de 9 mil para 26,4 mil unidades de máquinas agrícolas e de construção importadas é motivo de preocupação - AFP

Salto de 9 mil para 26,4 mil unidades de máquinas agrícolas e de construção importadas é motivo de preocupaçãoAFP

Publicado 23/01/2025 20:23

A importação de máquinas agrícolas e de construção triplicou entre os anos de 2020 e 2024, conforme estudo apresentado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta quinta-feira, 23. O salto de 9 mil para 26,4 mil unidades é um motivo de preocupação, destacou o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, em coletiva de imprensa.

Segundo Leite, o número preocupa devido a uma possível desvalorização da indústria nacional frente a produtos importados. De acordo com o levantamento da Anfavea com 29 licitações contemplando 2.132 máquinas, 32% dos equipamentos autopropulsados comprados pelo governo federal foram de empresas sem etapas fabris no País.

A China correspondeu por 55,7% das importações em 2024, liderando o setor de construção, seguida pela Índia, com 26,4%.

Conforme a Anfavea, o crescimento acentuado das compras de máquinas autopropulsadas produzidas fora do País impactou a balança comercial (ou seja, a diferença entre exportações e importações) e levou a um déficit de 5,8 mil unidades em 2024, ante o superávit de 3,8 mil em 2020.

Como foram as exportações

Segundo a associação, as exportações cresceram 1,6 vez, de 12,8 mil unidades em 2020 para 20,6 mil unidades para 2024. Leite atribui o aumento à qualidade do produto brasileiro e "como ele é capaz de atender países considerados exigentes, como Estados Unidos e Canadá".

Em 2024, o líder na aquisição de máquinas agrícolas e de construção do Brasil foram os Estados Unidos, que absorveram 42% das compras. No ano passado, os americanos importaram 22,5 mil máquinas do país asiático, a maior parte no setor de construção

Imposições tarifárias dos EUA à China, no governo de Donald Trump, seguem no radar, assim como a possibilidade de redirecionamento das exportações chinesas.

A Anfavea prevê estabilidade nas vendas de máquinas agrícolas em 2025. No ano passado, foram vendidos no País 48,9 mil equipamentos, número que deve se manter este ano. Quanto às exportações, a expectativa é de aumento de 1%, para 6,1 mil máquinas agrícolas exportadas, ante 6 mil unidades em 2024.

A necessidade de taxas de juros atrativas

Segundo o vice-presidente da Anfavea, Alexandre Miranda, fatores como o dólar valorizado e a expectativa de safra de grãos recorde não devem significar necessariamente um aumento nas vendas.

"O que faz com que o agricultor tenha apetite para investimentos é a taxa atrativa de financiamento", disse, lembrando o mais recente aumento da taxa básica de juro da economia, a Selic, e da perspectiva de novas elevações na taxa de juros básica.

A vice-presidente da Anfavea, Ana Helena Andrade, ressaltou, ainda, a necessidade e a tendência de uma maior equalização de taxas no novo Plano Safra (2025/26), conforme expectativa da associação.

"Aguardamos atenção maior do governo federal", afirmou. "A expectativa é de que o financiamento motive o agricultor a investir mais, produzir mais e alimentar mais pessoas." Para o presidente da Anfavea, o segundo semestre do ano pode ter uma maior venda de máquinas, a depender de linhas atrativas de financiamento.

A agenda prioritária da Anfavea em 2025 inclui atenções voltadas para linhas de financiamento do governo, aperfeiçoamento na política de compras públicas sem prejuízo à indústria local, renovação de frota, políticas de garantia e financiamento para exportação e recomposição da alíquota do imposto de importação em 14%.