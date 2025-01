Fluxo de visitação dos shoppings em dezembro registrou queda de 4% e as vendas recuaram 6% - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 23/01/2025 18:07

O faturamento nacional do varejo caiu 1% em dezembro de 2024, na comparação com um ano antes. A queda ocorreu mesmo com crescimento do fluxo de visitação, de faturamento e de vendas na semana do Natal. Os dados fazem parte da pesquisa Índice de Performance do Varejo (IPV), da HiPartners.

A semana do Natal teve 17% mais fluxo do que em igual período de 2023. Já o faturamento e as vendas cresceram aproximadamente 50% no mesmo intervalo.

Embora o mês seja um dos mais aguardados pelo impacto nas vendas relacionadas ao Natal e à outras festas de final de ano, o fluxo de visitação dos shoppings em dezembro registrou queda de 4% e as vendas recuaram 6%, ambos na comparação anual.

Além disso, tanto as lojas de rua quanto aquelas que estão situadas dentro dos centros de compras, tiveram um crescimento aquém do esperado, de apenas 1% no mesmo período.

Segundo o relatório, as quedas do faturamento e das vendas foram influenciadas por cenários regionais heterogêneos, mesmo com crescimento no ticket médio em todo o Brasil.

No desempenho das lojas físicas, o Nordeste liderou os resultados com crescimento de 8% no fluxo de visitação e de 4% no faturamento em relação a dezembro de 2023.

Por outro lado, regiões como o Centro-Oeste e o Norte apresentaram quedas significativas de 10% e 13% no fluxo de visitação, enquanto o faturamento recuou 6% e 1%, respectivamente.

Já o ticket médio apresentou aumento em todas as regiões na comparação anual: Sudeste avançou 6,8%, seguido do Nordeste (6,6%), Sul (1,9%), Centro-Oeste (1,6%) e Norte (1,1%).