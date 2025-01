Grevistas terão agendas suspensas e desconto de salário enquanto participarem do movimento - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Grevistas terão agendas suspensas e desconto de salário enquanto participarem do movimentoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/01/2025 14:54

Desde setembro de 2024, cerca de 10% dos peritos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) estão em greve. Em comunicado nesta sexta-feira (24), o Ministério da Previdência Social informou que, a partir da próxima segunda-feira (27), as perícias de estado grave serão automaticamente reagendadas pela Dataprev para um outro perito que esteja atendendo normalmente.

Os segurados serão notificados sobre o dia e o horário da nova perícia por meio da Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Segundo o órgão, os médicos que aderiram à greve terão as agendas suspensas integralmente e será promovido o desconto integral dos salários referentes ao período em que o participante continuar em greve.



De acordo com o Departamento de Perícia Médica Federal, a "medida administrativa visa proteger os requerentes e preservar o interesse público, assegurando a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais da Perícia Médica Federal e a realização dos atendimentos dos requerentes da Previdência Social".

A greve ocorre devido a descontentamentos com um Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), que declarou ilegal partes do acordo de greve firmado em 2022. Esse acordo tinha como objetivo a redução da produtividade dos peritos em 40%, medida que gerou insatisfação e levou à criação de um novo Programa de Gestão e Desempenho pela Previdência Social.