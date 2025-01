Números consolidam 2024 como um marco na história da economia e do empreendedorismo no Estado - Divulgação

Números consolidam 2024 como um marco na história da economia e do empreendedorismo no EstadoDivulgação

Publicado 28/01/2025 15:29

O Rio de Janeiro atraiu mais de R$ 100 bilhões em investimentos de capital privado, registrado pelas 76.036 empresas abertas em 2024, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). O total do capital social dos novos negócios foi de R$ 100.857.559.322,02, valor que representa um crescimento de 61,18% em relação ao montante registrado em 2023, que foi de R$ 62.572.766.274,50.

Os números consolidam 2024 como um marco na história da economia e do empreendedorismo no Estado. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) também registrou, no ano passado, o recorde de aberturas de empresas nos 216 anos da autarquia. A marca de 76.036 superou as 72.062 constituições de novos negócios, realizadas em 2023, e ultrapassou o antigo recorde, computado em 2021, de 72.894 empresas abertas.

"Esse resultado é um reflexo direto do nosso trabalho constante por um ambiente de negócios mais seguro, moderno e atraente, e também da confiança do empresariado e da competitividade do nosso estado. O Rio de Janeiro vive um momento de transformação, com políticas públicas focadas em impulsionar o empreendedorismo, atrair investimentos e gerar empregos, e, sem dúvida, já é um dos estados mais promissores do Brasil para empreendedores e investidores", afirmou o governador Cláudio Castro.