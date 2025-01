Startup brasileira Kovi - Reprodução / Internet

Publicado 29/01/2025 12:52

A Moove, empresa parceira pela Uber, anunciou a aquisição da startup brasileira Kovi, que oferece planos de aluguel de veículos. Com a aquisição, a empresa passa a incorporar o software de internet das coisas (IoT) da Kovi e um algoritmo que monitora o comportamento dos motoristas parceiros.

Segundo Ladi Delano, co-fundador e co-presidente da Moove, a operação marca a entrada da empresa na América Latina e reforça seu compromisso com a economia brasileira. "A Kovi construiu um negócio impressionante com forte domínio no mercado brasileiro, conhecido por ser um dos mais dinâmicos do mundo. Suas tecnologias avançadas serão utilizadas em nosso portfólio para podermos focar ainda mais em segurança, eficiência e inovação com o uso da IA", afirmou.

A Moove diz ter realizado mais de 50 milhões de corridas em parceria com a Uber e já captou mais de US$ 500 milhões com investidores como BlackRock, Mubadala, Franklin Templeton, Janus Henderson e International Finance Corporation (IFC).