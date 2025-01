Queda do diesel acontece em meio a especulações sobre um possível aumento de preços da Petrobras - Arquivo / Agência Brasil

Queda do diesel acontece em meio a especulações sobre um possível aumento de preços da PetrobrasArquivo / Agência Brasil

Publicado 29/01/2025 11:09

A defasagem do preço do diesel da Petrobras em relação ao mercado internacional teve uma nova queda na terça-feira, 28, com o valor ficando 16% abaixo do praticado no Golfo do México, contra 17% da véspera e ante 28% na semana passada. Já a defasagem da gasolina subiu para 8%, ante 7% da véspera, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Petróleo (Abicom).

A queda do diesel acontece em meio a especulações sobre um possível aumento de preços da Petrobras, já que a empresa não mexe no diesel há 399 dias.

Segundo a Abicom, são 91 dias de janela fechada para importação do combustível.

A queda da defasagem também sofre a influência do dólar, cuja cotação vem recuando nos últimos dias.

Na terça, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 5,89, enquanto o petróleo, recuou para US$ 76,49 o barril. Nesta quarta-feira, a commodity registrava cotação de US$ 75,98 o barril, dando continuidade à trajetória de queda.

Pelos cálculos da Abicom, para atingir a paridade com os preços internacionais a Petrobras poderia aumentar o diesel em R$ 0,55 por litro e a gasolina em R$ 0,24 por litro.

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, privatizada no governo Bolsonaro, ao contrário da Petrobras, continua praticando a política de paridade de importação (PPI).

Com isso, a diferença de preços em relação ao Golfo é de apenas 1% para os dois combustíveis. Na quarta-feira, 22, Mataripe elevou o diesel em R$ 0,03 o litro e reduziu o litro da gasolina em R$ 0,07.