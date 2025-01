Marinho explicou que a geração do empregos ficou dentro do previsto pelo Ministério do Trabalho - Reprodução/Canal GOV

Marinho explicou que a geração do empregos ficou dentro do previsto pelo Ministério do TrabalhoReprodução/Canal GOV

Publicado 30/01/2025 13:52

Brasília - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quinta-feira, 30, que a criação líquida de postos formais de 2025 deve ficar próxima do nível observado em 2023 e 2024. A criação média anual de empregos ficou em torno de 1,5 milhão nesse período.

"Não esperamos coisa superior, mas também não esperamos coisa inferior", afirmou o ministro, durante uma entrevista coletiva para comentar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de dezembro, divulgados no período da manhã.

Em 2024, foram criados 1.693.673 de empregos formais. O resultado ficou abaixo do piso da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um saldo positivo de 1,737 milhão. A mediana sugeria geração de 1,8 milhão de postos de trabalho.

Dezembro

O ministro do Trabalho e Emprego disse que o fechamento líquido de empregos formais em dezembro foi mais negativo do que o antecipado pela Pasta. O saldo do mês passado foi negativo em 535.547 vagas, segundo Caged. "Nós esperávamos na ordem de 430 mil, 450 mil empregos fechados", disse Marinho.

O saldo foi mais negativo do que o piso da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava encerramento de 487.116 vagas formais. A mediana da pesquisa apontava para fechamento de 405.524 postos, e o teto, para um saldo negativo de 339.228.

Este é o saldo mais negativo em um mês de dezembro desde 2020, quando começou a série do Novo Caged. No mesmo mês de 2023, foram fechadas 451.240 vagas, na série com ajustes. O saldo do mês passado resultou de 1.524.251 admissões e 2.059.798 demissões.