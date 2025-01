Cartão está disponível para clientes com investimentos superiores a R$ 1 milhão e do private da Caixa - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cartão está disponível para clientes com investimentos superiores a R$ 1 milhão e do private da CaixaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 31/01/2025 16:27

São Paulo - A Caixa Econômica Federal lançou um novo cartão de crédito, voltado a clientes que tenham investimentos no banco. Com bandeira Visa Infinite, o novo cartão dá acesso ilimitado à salas VIP em todo o mundo, além de permitir o acúmulo de quatro pontos por dólar gasto em compras nacionais, e de seis pontos por dólar nas compras internacionais.

O cartão está disponível para clientes com investimentos superiores a R$ 1 milhão e do private da Caixa. O limite de crédito mínimo é de R$ 50 mil.

De acordo com o site do banco, a anuidade é de R$ 1.440, parcelada em 12 vezes, sendo que clientes do private têm isenção da tarifa. Metade do valor é devolvido caso a fatura mensal anterior fique acima de R$ 12.500, e a devolução é integral em faturas a partir de R$ 25 mil.

"O cartão de crédito Caixa Visa Infinite foi criado com o objetivo de proporcionar benefícios exclusivos para clientes investidores que buscam vantagens diferenciadas e cada vez mais personalizadas", diz em nota o diretor de Produtos de Varejo do banco público, Luiz Francisco Monteiro.

A Caixa vem tentando acelerar a fidelidade dos clientes de diferentes faixas de renda, o que inclui um reposicionamento no mercado de cartões.

Entre os clientes de alta renda, o movimento tem sido observado em todos os bancos tradicionais, que têm reformulado ofertas, e entre as fintechs, que estão criando segmentos específicos.