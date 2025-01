O Banco Central divulgou nesta sexta-feira os gastos do setor público com pagamento de juros - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Banco Central divulgou nesta sexta-feira os gastos do setor público com pagamento de jurosMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 31/01/2025 14:02

Brasília - O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 96,117 bilhões com juros em dezembro, após um rombo de R$ 92,459 bilhões em novembro, informou o BC. No acumulado de 2024, a despesa acumulada do setor público com juros atingiu R$ 950,423 bilhões, ou 8,05% do Produto Interno Bruto (PIB).

O gasto do setor público consolidado com juros em 2024, é de longe, o maior da série histórica do Banco Central, iniciada em 2002.

As despesas do ano passado superaram em mais de R$ 200 bilhões o recorde anterior, de R$ 718,294 bilhões, alcançado em 2023.

Essa rubrica representa o fluxo de juros apropriado por competência que incide sobre a dívida interna e externa, incluindo juros reais e atualização monetária a dívida. Também contabiliza os resultados do BC com o estoque de swaps mês a mês

Puxado pelos juros, o déficit nominal do setor público consolidado atingiu R$ 997,976 bilhões em 2024, o segundo maior da série histórica em termos nominais.

O resultado só foi mais negativo em 2020, quando, em meio à pandemia de covid-19, chegou a R$ 1,105 trilhão.

Fatores para o resultado

Em entrevista à imprensa, o chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse que o aumento dos juros apropriados em 2024 é explicado por duas razões: o crescimento da própria dívida e as perdas em swaps cambiais.

"Esse aumento dos juros apropriados em 2024, relativamente a 2023, é explicado pelo próprio crescimento da dívida, A dívida em si evolui de um ano para o outro e, portanto, o volume sobre o qual os juros incidem aumenta. E também é mais expressiva pela perda em swaps", disse o representante do BC.

Baldini explicou que em 2024, as operações de swap cambial, no agregado, resultaram em uma perda de R$ 115,9 bilhões, enquanto em 2023 houve um ganho de R$ 70,9 bilhões.