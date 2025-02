Jucerja divulgou o balanço do número de empresas abertas no Estado em janeiro - Divulgação

Jucerja divulgou o balanço do número de empresas abertas no Estado em janeiroDivulgação

Publicado 04/02/2025 13:14

O ano de 2025 começou com mais um recorde de abertura de empresas no Estado. No primeiro mês do ano, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou 7.164 novos negócios, a maior marca de todos os meses de janeiro nos 216 anos da autarquia. O número representa um significativo aumento de 29,5% em relação ao antigo recorde de janeiro, batido no ano passado, quando foram abertas 5.528 empresas.

No geral, o resultado de janeiro é a quarta melhor marca de todos os tempos, ficando atrás apenas dos meses de dezembro de 2021, quando a Jucerja registrou 8.136 novas empresas, de julho de 2024, com 7.315 aberturas, e de agosto de 2023, com 7.240 registros.

Dos 7.164 registros feitos em janeiro, 6.746 foram constituições de empresas. Também estão computadas 356 aberturas de filiais e 62 inscrições de transferências. Entre as principais atividades dos novos negócios no Estado em 2025 estão serviços de escritório, consultórios de psicologia e psicanálise e consultórios médicos.

O presidente da Jucerja, Sergio Romay, enfatiza que, em 2024, a autarquia registrou o maior número de novas empresas de todos os tempos: 76.036.

"Encerramos 2024 com um recorde histórico no total de aberturas de empresas e iniciamos 2025 com uma nova quebra de recorde. Os números demonstram a força do empreendedorismo fluminense e o impacto positivo das medidas de desburocratização que temos implementado na Jucerja. E esse é nosso compromisso para 2025: continuar facilitando a vida dos empresários, gerando emprego e renda, e melhorando o ambiente de negócios fluminense", afirma Romay.