Turista brasileiro já pode pagar compras na Argentina via PixReprodução

Publicado 04/02/2025 17:35

A partir desta terça-feira, 4, estabelecimentos na Argentina que utilizam as maquininhas Point Smart do Mercado Pago começam a oferecer aos clientes brasileiros a possibilidade de pagar com Pix por QR code. A novidade traz vantagens tanto para os turistas, que agora podem pagar com o meio de pagamento quanto para os comerciantes.

Além da facilidade e agilidade no pagamento, a transação por Pix gera mais economia aos turistas em relação ao uso de cartões de crédito internacionais, incidindo cobranças menores de taxas, como IOF. Do lado dos empreendedores argentinos, a solução permite atrair mais clientes do Brasil, sobretudo, durante um dos períodos de alta temporada de turismo no país, em fevereiro, além de oferecer um retorno instantâneo das vendas, onde o comerciante recebe o dinheiro na hora em sua conta do Mercado Pago, além de custos mais baixos por transação.

“Os brasileiros já adotaram o Pix como seu meio de pagamento favorito pela praticidade, economia e rapidez. Somos um dos maiores incentivadores do Pix e suas funcionalidades no Brasil desde suas primeiras transações e, agora, estamos trazendo mais essa facilidade para turistas que visitam a Argentina, o que reforça o compromisso do Mercado Pago em conectar o ecossistema financeiro da América Latina”, afirma Priscila Faro, Head de Legal do Mercado Pago no Brasil. A executiva reforça ainda que a solução fortalece a presença do banco digital na região. “Ao simplificar as transações para brasileiros e comerciantes locais, promovemos benefícios para todos os lados”, complementa.

Em 2024, os brasileiros se destacaram como os principais visitantes estrangeiros na Argentina, representando 22% do total, de acordo com o Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).

Nesta primeira fase, a funcionalidade será disponibilizada de forma progressiva para os estabelecimentos que utilizam a Point Smart e, em breve, estará disponível para toda a base de vendedores na Argentina que utilizam a maquininha.