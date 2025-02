O Caminhão Caixa faz o atendimento em frente ao Parque das Águas, em Resende - Caixa/Divulgação

O Caminhão Caixa estará em Resende, no sul do Estado, até sexta-feira, 7, para prestar atendimento aos empreendedores do município. A unidade móvel ficará instalada na rua em frente ao Parque das Águas, no Jardim Jalisco, e funcionará das 10h às 15h. O atendimento é exclusivo aos empreendedores e empresários de Resende e região.

Os clientes serão orientados sobre linhas de crédito e serviços do banco voltadas ao segmento de pessoa jurídica. O destaque é para o ProCred360, linha de capital de giro da Caixa em parceria com o governo federal, que é destinada ao público Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresas (ME).

O ProCred360 é destinada a MEIs e microempresas com faturamento bruto anual igual ou inferior a R$ 360 mil. As contratações podem alcançar valores de até R$ 150 mil, com prazo para amortização de até 48 meses.

As taxas representam redução de mais de 50% em relação à média praticada pelo mercado. Os juros de linhas de crédito para microempresas, de acordo com dados do Banco Central, ultrapassam 40% ao ano, enquanto a taxa máxima do ProCred está em SELIC + 5% ao ano.