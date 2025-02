Lula fará reunião para discutir como baixar preço dos alimentos - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 07/02/2025 17:03

Brasília - Vídeo recorta e retira de contexto a fala de uma analista política da CNN para dar a entender que o presidente Lula pretende dar comida estragada à população. Ao acessar a íntegra da análise, o Comprova verificou que ela, na verdade, fala sobre como o assunto em torno das medidas para redução do preço dos alimentos do governo federal está virando alvo de desinformação.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra trecho de um comentário da analista política Clarissa Oliveira, da CNN, em transmissão da emissora. O post aplica acima do vídeo o texto: "Governo Lula vai oferecer comida vencida para deixar os alimentos mais baratos". Há a marca d'água "JMNotícias" sobreposto à imagem e na descrição do post está escrito "#patriotas".



Onde foi publicado: TikTok.



Conclusão do Comprova: É enganoso o vídeo que circula nas redes sociais com um recorte descontextualizado da fala da analista de política da CNN Clarissa Oliveira, que dá a entender que ela afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer dar alimentos estragados para a população. Na realidade, ao longo dos 3 minutos que compõem a análise completa, ela fala sobre como o assunto em torno das medidas para redução do preço dos alimentos do governo federal está virando alvo de desinformação.



No trecho que viralizou no TikTok, foi recortado apenas um minuto da fala da analista política. A versão original e completa está disponível no YouTube da CNN.



"O governo do presidente Lula está num momento muito delicado em termos de popularidade. Acabou de vir de uma crise de comunicação bastante intensa com o Pix. A disseminação de notícias falsas a respeito do Pix foi uma arma usada com muita eficiência pela oposição ao presidente Lula. […] Se começa a se formar uma nova onda: 'Olha, o presidente Lula quer dar comida estragada para quem quer comprar alimento mais barato'", diz Clarissa Oliveira em um trecho da transmissão.



O assunto veio à tona no dia 22 de janeiro, após o ministro da Casa Civil, Rui Costa, conceder uma entrevista ao programa ‘Bom Dia Ministro’ e falar sobre “intervenção” no preço dos alimentos.



O ministro esclareceu que não haverá intervenção governamental para forçar de modo artificial a queda dos preços dos alimentos e que não cogita alterar a regra do prazo de validade dos alimentos, nem a venda de alimentos fora do prazo de validade como medida para reduzir os preços.



"O presidente Lula se reuniu com as entidades atacadistas de supermercado no final do ano passado e elas apresentaram um conjunto de sugestões, foram várias. A venda de produtos com validade vencida não é a cultura, nem a prática do Brasil. Para alimentos, para uso pessoal, eu acho que não faz parte da nossa cultura isso e não está no nosso cenário adotar essa medida", esclareceu Costa em entrevista à CNN, no mesmo dia 22.



A sugestão feita pelas entidades atacadistas, conforme descrito em nota publicada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), publicada no mesmo dia 22, também não era de vender produtos estragados. A proposta feita ao governo foi a de reestruturar o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), por meio do PAT e-social, com apoio da Caixa Econômica Federal. O que, conforme descrito pela associação, poderia "gerar economia da ordem de R$ 10 bilhões anuais, a venda de remédios sem receita nos supermercados, que pode reduzir os preços em 35%, a modernização do sistema de prazos de validade, o chamado Best Before, e a redução do prazo de reembolso dos cartões de crédito."



Best Before é um conceito utilizado por países como os Estados Unidos e Canadá, que vai além do sistema de prazo de validade utilizado no Brasil. No caso do Best Before, como explicado pela própria Abras, é indicado um prazo mínimo em que o produto deve manter todas suas características. Porém, após essa data, ele não necessariamente é visto como "estragado", e precisa ser descartado. Neste método, é avaliado que o alimento se mantém próprio para o consumo enquanto continuar com suas características iniciais.



O Comprova entrou em contato com o perfil que compartilhou o vídeo. A responsável pela publicação respondeu que não tinha conhecimento de que era um recorte descontextualizado e, em seguida, deletou o vídeo da plataforma.



