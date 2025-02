Setor de serviços representa mais da metade da economia fluminense - Reprodução / Internet

Setor de serviços representa mais da metade da economia fluminenseReprodução / Internet

Publicado 07/02/2025 13:35

O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio cresceu, no terceiro trimestre de 2024, 2,5% em relação ao mesmo período em 2023. O setor de Serviços – que representa mais da metade da economia fluminense – se destacou com a maior influência positiva, ao registrar aumento de 3,3%. Os dados são da nota técnica "Rio de Janeiro: resultados e perspectivas para o PIB", elaborada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

De acordo com a Firjan, a projeção para o crescimento da economia do Estado em 2024 é de 4,1%, superando a média nacional, de 3,5%. E a perspectiva de crescimento de 3,3% em 2025, alavancados por investimentos consistentes no segmento de óleo e gás e ampliação de projetos de infraestrutura e habitação.

De acordo com o estudo, no terceiro trimestre do ano passado, o desempenho do setor de Serviços foi impulsionado por "um mercado de trabalho resiliente e maiores rendimentos reais”. A indústria fluminense registrou alta de 1,3% no terceiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período em 2023. A indústria de transformação também cresceu 2,4% no terceiro trimestre de 2024, com ênfase na alta da fabricação de veículos automotores.

Na construção, o crescimento foi de 1,9%, com os investimentos do Novo PAC ajudando a impulsionar o setor. A indústria extrativa, por sua vez, registrou crescimento de 0,9%. Responsável por 75% do PIB industrial do estado, o setor foi impulsionado pela entrada de novos poços no campo de Mero e pela expansão das atividades nos campos de Búzios e Tupi.

"Os dados indicam a continuidade do bom desempenho da economia fluminense", avalia a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.