Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil Wellington Dias - Armando Paiva/Agência O Dia

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil Wellington Dias Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 08/02/2025 07:26

Uma declaração do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, sobre o governo avaliar um aumento no valor do Bolsa Família em razão da alta de preço dos alimentos, gerou uma nova crise no governo, que tem acumulado desencontros frequentes quando se trata da inflação da comida. A fala também provocou reação do mercado, com alta do dólar e queda na Bolsa.

Em entrevista ao portal Deutsche Welle, o ministro afirmou que tomaria "uma decisão dialogando com o presidente (Luiz Inácio Lula da Silva)". "Será um ajuste? Será um complemento na alimentação?", questionou ele, para, a seguir, dizer que mexer no valor do repasse "está na mesa". Dias afirmou que preparava um relatório para apresentar a Lula até março.

À tarde, a Casa Civil divulgou nota desautorizando Dias, ao negar que exista estudo no governo sobre o tema. De acordo com a pasta, o assunto não está na pauta do governo e não será discutido. "A Casa Civil da Presidência da República informa que não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família."

O desmentido, porém, não acalmou o mercado. A fala de Dias e as informações sobre a possibilidade de o presidente dos EUA, Donald Trump, impor novo tarifaço aos países parceiros, sem especificar quais, fizeram o dólar fechar em alta de 0,52%, a R$ 5,79. Também impactado pelas notícias domésticas e do exterior, o índice Ibovespa, o principal da Bolsa brasileira, fechou em baixa, de 1,25%, aos 124.619,40 pontos.

'Ruído'

Ainda durante a tarde, integrantes da equipe econômica afirmaram ao Estadão/Broadcast que a declaração de Dias se tratava de "ruído".

Segundo os técnicos do ministério, além de não haver espaço orçamentário a medida poderia piorar o cenário inflacionário. No Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) deste ano, ainda pendente de votação pelo Congresso, o governo reservou R$ 167,2 bilhões para o Bolsa Família.

O valor atual do Bolsa Família é de R$ 600, com a possibilidade de adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos, além de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

Importações

No fim do mês passado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo avaliaria a redução de tarifas de importação de alguns alimentos para tentar frear as remarcações de preços no País - proposta recebida com críticas do setor do agronegócio e ceticismo de especialistas.

A alta de preço dos alimentos já pesa na popularidade de Lula, segundo pesquisa divulgada pela Genial/Quaest na semana passada. Oito em cada dez entrevistados disseram ter percebido o aumento nos preços da alimentação no último mês.

Na quinta-feira, 6, Lula falou em "processo educacional" para que os consumidores boicotassem os produtos caros.