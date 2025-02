Alckmin aposta no diálogo com os Estados Unidos para resolver a questão da taxação do aço brasileiro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Alckmin aposta no diálogo com os Estados Unidos para resolver a questão da taxação do aço brasileiroMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 10/02/2025 16:58

Brasília - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 10, que o governo brasileiro acredita no diálogo ao comentar o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio vendido aos Estados Unidos. Ele relembrou que, no passado, em situação similar, houve o estabelecimento de cotas de exportação do produto brasileiro aos norte-americanos.

"Olha, vamos aguardar porque nós acreditamos muito no diálogo. Isso já aconteceu antes, mas houve cotas, foram estabelecidas cotas. A parceria Brasil-Estados Unidos é equilibrada, é um ganha-ganha, nós exportamos para eles, eles exportam para nós, ganha a população", disse Alckmin, a jornalistas após visitar a planta da Bionovis, em Valinhos, no interior de São Paulo.

Alckmin não deu detalhes, mas as cotas para a exportação de aço brasileiro foram estabelecidas em 2018, fruto de uma negociação do governo brasileiro quando, em seu primeiro mandato, Trump anunciou a tarifa de 25% sobre os produtos siderúrgicos que entram nos Estados Unidos.

Para aço semiacabado, a cota foi de foi de 3,5 milhões de toneladas e, para o produto acabado (aços longos, planos, inoxidáveis e tubos) foi de 543 mil toneladas.

Nesta segunda, Alckmin buscou destacar a relação histórica entre os EUA e o Brasil, de 200 anos. "Nós exportamos US$ 40,2 bilhões para os Estados Unidos, importante, que são valor agregado, avião, automóvel, enfim, e eles exportam para nós até um pouco mais, US$ 40,5 bilhões de dólares (...) Vamos aguardar ainda essa questão da taxação. Da outra vez que isso foi feito, teve cotas. A nossa disposição é sempre a de colaboração, parceria em benefício das nossas populações", respondeu o vice.