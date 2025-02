Quase 60% dos contribuintes optaram por fazer o pagamento do IPVA via Pix - Torsten Dettlaff/Pexels

Quase 60% dos contribuintes optaram por fazer o pagamento do IPVA via PixTorsten Dettlaff/Pexels

Publicado 11/02/2025 15:41

Encerrado o prazo de pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPVA 2025, os donos de quase 1,8 milhão de veículos pagaram o imposto de maneira integral ou parcelada. Desse total, 58% fizeram uso do Pix, novidade lançada este ano, o que representa mais de 1 milhão de pagamentos.

Entre os pagantes, 670 mil optaram pela quitação integral e quase 880 mil escolheram pagar parcelado. Considerando a frota de 3,4 milhões de veículos sobre os quais incide o IPVA, 1,6 milhão não estão em dia.

Quem perdeu o prazo ainda pode se regularizar. Basta acessar o hotsite do IPVA 2025, no endereço https://ipva2025.fazenda.rj.gov.br , e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) para ter acesso ao Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj), que pode ser pago por Pix em qualquer instituição financeira ou por código de barras nos bancos conveniados com a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) — Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob). Para prevenir contra tentativas de golpe, a pasta lembra que o Hotsite do IPVA é o único local onde pode ser obtido o documento para pagar corretamente o tributo.

A multa por atraso no pagamento do imposto é de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros (taxa Selic). Os vencimentos da segunda parcela do IPVA começam no dia 20 e vão até 13 de março.

No hotsite do IPVA, também é possível confirmar o pagamento do tributo. Basta clicar em “Outros Serviços”, depois em “Consulta de Pagamentos” e informar o Renavam. As quitações são processadas e entram nesse sistema até o dia útil seguinte.