Beneficiários do Bolsa Família contam com mais uma opção na hora de realizar o saqueTecBan/Divulgação

Publicado 11/02/2025 17:42

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a fevereiro serão pagos entre os dias 17 e 28 deste mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), cadastro utilizado pelo Governo Federal para identificar cidadãos que têm direito a benefícios sociais. O calendário do benefício é organizado pelo governo para facilitar o planejamento financeiro das famílias beneficiadas.



Além das agências da Caixa Econômica Federal, os caixas eletrônicos e Atmos, o novo formato compacto do Banco24Horas, são alternativas práticas, seguras e acessíveis para realizar o saque sem cobrança de tarifa do Bolsa Família ao longo de todo o ano. Com mais de 24 mil dispositivos em mais de 1,5 mil municípios em todas as regiões do país, incluindo comunidades mais afastadas dos centros urbanos, o Banco24Horas garante praticidade e inclusão financeira.



“O Banco24Horas facilita o acesso ao dinheiro em diversas localidades do Brasil e é uma ótima alternativa para o saque dos beneficiários do Bolsa Família”, destaca Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da TecBan.



Como sacar o Bolsa Família no Banco24Horas?

- Tenha em mãos seu cartão com chip e a senha;

- Localize um Banco24Horas pelo site ou aplicativo;

- Insira o cartão no caixa eletrônico e siga as instruções;

- Escolha o valor do saque e confirme a operação;

- Retire o dinheiro e guarde-o com segurança.