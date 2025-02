Varejo fluminense teve o segundo melhor desempenho de vendas no País - Valter Campanato/Agência Brasil

Varejo fluminense teve o segundo melhor desempenho de vendas no PaísValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 13/02/2025 16:12

O volume de vendas no varejo, no Rio de Janeiro, cresceu 2,9% na passagem do mês de novembro para dezembro, registrando alta acima da média nacional, que foi de -0,1%, e de estados como São Paulo, que também teve desempenho negativo, de -1%. O resultado do Rio, em dezembro, foi o segundo melhor entre os estados, ficando atrás apenas do Distrito Federal, de acordo com a Pesquisa Mensal do comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (13/02), pelo IBGE.

A pesquisa do IBGE acompanha o comportamento dos principais segmentos do comércio varejista no país. Os dados apurados mostram também que, no acumulado do ano, o crescimento do setor no Estado do Rio é de 1,6%, maior alta desde dezembro de 2014, que registrou crescimento de 3,2%. Na comparação anual, com dezembro do ano passado, a alta foi de 0,2%.

Segundo o IBGE, três dos oito grupamentos pesquisados apresentaram resultados positivos: outros artigos de uso pessoal e doméstico, móveis e eletrodomésticos, e livros, jornais, revistas e papelaria.

"Temos hoje, no Estado, os elementos determinantes para o crescimento do consumo e, consequentemente, do varejo: emprego, renda, crédito e a confiança diante da percepção do bom momento da economia", explicou a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.