Com a reformulação, o Senac Empresas ampliou a oferta de cursos de qualificação profissionalSenac/Divulgação

Publicado 13/02/2025 12:03 | Atualizado 13/02/2025 12:21

O ambiente virtual "Senac Empresas", criado para atender às necessidades do setor produtivo brasileiro, foi reformulado e está ainda mais completo, com novas soluções de educação e capacitação profissional. O órgão ampliou a oferta gratuita de cursos e treinamentos; todos voltados para o desenvolvimento das empresas, com melhor desempenho de seus funcionários e o aperfeiçoamento da gestão corporativa.



“A reformulação é mais um capítulo importante na história do Senac, em particular para o Departamento Nacional. Oferecendo cursos gratuitos e certificados digitais, é uma plataforma acessível e flexível para atender empresas de todos os portes e segmentos. Queremos que este seja um marco no fortalecimento da nossa relação com aqueles que viabilizam, com suas contribuições e seu apoio, a nossa atuação”, afirma Marcus Fernandes, diretor-geral do Senac DN.



Com a ampliação da formação EAD Senac, a ideia é estreitar o approach com os diversos setores do empresariado, especialmente com a área de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, oferecendo qualificação de ponta aos colaboradores vinculados às empresas associadas ao programa. Isso irá proporcionar uma experiência mais ágil e acessível para as empresas na hora de buscar capacitação profissional para seus funcionários.



Ao acessar o Senac Empresas, as empresas terão acesso a:



- Soluções educacionais gratuitas: um portfólio de cursos e materiais desenvolvidos especialmente para orientar o público empresarial;

- Eventos selecionados: participação em feiras, conferências e congressos apoiados pelo Senac Brasil, com condições especiais: gratuito ou com valores diferenciados;

- Materiais exclusivos: e-books, vídeos e publicações com temas relevantes para o setor empresarial;

- Participação ativa: a empresa poderá contribuir na criação de produtos ou ações que visam fortalecer o setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo.