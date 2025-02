Evento gratuito busca conectar quem busca emprego às empresas com vagas abertas - Marcelo Casal Dr./Agência Brasil

Publicado 12/02/2025 11:58

O Instituto Biomob, especializado em soluções de acessibilidade e consultoria para projetos sociais de inclusão, diversidade e equidade, realiza, no dia 11 de março, a Feira da Empregabilidade, em Petrópolis. O evento é totalmente gratuito e acontece no Parque Tecnológico Região Serrana (Serratec), das 9h às 17h. A proposta, segundo o Biomob, é ajudar pessoas que buscam oportunidades de emprego a se conectarem com empresas inclusivas que vão impulsionar suas carreiras.

“Nossa ideia é promover o networking entre pessoas desempregadas e as diversas empresas parceiras que estarão presentes na Feira. É um evento destinado a todas e todos, mas sempre importante reforçar nossa missão de fortalecer principalmente aqueles grupos sociais que mais sofrem com a desigualdade de oportunidades, como as pessoas com deficiência, comunidade LGBT, mães-solo, refugiados, egressos do sistema prisional, entre outros”, explica Valmir de Souza, COO do Biomob.

Durante o evento presencial, as empresas parceiras, de diversas áreas da região, terão estandes para receber currículos de todas as pessoas que buscam oportunidades de trabalho. A Feira da Empregabilidade também terá oficinas sobre diversos temas relacionados à educação profissional.

Vale lembrar que, apesar de acontecer nas dependências do Serratec, o evento não é voltado apenas para vagas em tecnologia.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo formulário, Instagram (@biomobguia) ou QR Code disponível na imagem de divulgação, mas isso não garante a vaga. O trabalhador deve comparecer pessoalmente no dia da feira com o seu currículo em mãos para passar pelos estandes escolhidos, pois cada empresa tem seu processo seletivo próprio. O endereço da Serratec é Rua Afrânio de Melo Franco, 333 - Quitandinha, em Petrópolis (RJ).

Para dúvidas, entrar em contato através do telefone (24) 99989-9991 ou e-mail biomob@biomob.org