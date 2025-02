Inscrições em cursos e oficinas das Naves Satélites podem ser feitas pela internet - Isaac Rangel/Divulgação

Publicado 12/02/2025 15:24

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) está com inscrições abertas para mais de 2.800 vagas, neste mês de fevereiro, em diversos cursos e oficinas gratuitos de tecnologia e empreendedorismo. Entre as aulas disponíveis nas Naves Satélites e Navezinhas Cariocas, estão Inteligência Artificial: da história à prática no dia a dia; Desvendando o ChatGPT; Dominando o Windows, MacOS e Linux; Construindo um currículo e portfólio digital; Informática básica; Excel para o trabalho; Raciocínio lógico; Criando apresentações com IA; Noções de modelagem e impressão 3D, entre outros.As três Naves Satélites atendem ao público em geral, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. As Navezinhas Cariocas funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h. Todas as unidades têm espaço com computadores destinados ao livre acesso à internet, com orientação de uma equipe de apoio aos usuários.Para ter acesso ao cronograma das atividades e se inscrever nos cursos e oficinas, os interessados devem acessar o site https://www.navedoconhecimento.rio/