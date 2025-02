A rede varejista Assaí está fazendo a seleção para as vagas de emprego da nova filial - Divulgação / Assaí Atacadista

A rede varejista Assaí está fazendo a seleção para as vagas de emprego da nova filialDivulgação / Assaí Atacadista

Publicado 12/02/2025 11:18

O Assaí Atacadista anuncia a abertura de sua 41ª unidade no Estado. A nova loja será instalada no bairro Taquara, na região de Jacarepaguá. Para compor o time da nova unidade, estão abertas 280 vagas de emprego efetivas, contemplando diferentes áreas e níveis de experiência.

As oportunidades são destinadas a profissionais para diversas funções técnicas, operacionais e de liderança. Todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência. Entre as posições disponíveis, estão: auxiliar de açougue, açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, empacotador, chefe de seção, vendedor de cartão.