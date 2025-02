Processo seletivo será 100% digital e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos - Divulgação

Publicado 12/02/2025 10:44

Rio - A Vivo, uma das maiores operadoras de telefonia celular do Brasil, está com inscrições abertas para o programa de Jovem Aprendiz no Estado do Rio de Janeiro. O processo seletivo será 100% digital e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos e estar matriculados ou ter concluído o ensino médio.

Para os aprovados, a companhia possui uma trilha de desenvolvimento com foco no conhecimento contínuo de habilidades comportamentais e técnicas, além da cultura da empresa, com objetivo de qualificá-los para seguir na Vivo ou no mercado de trabalho.

O programa também oferece oficina para troca de aprendizados e a parte prática será vivenciada no dia a dia da área de atuação, juntamente com os colegas de equipe. Os interessados têm até o dia 07 de março para se inscrever pelo link

"Confiamos no potencial desses jovens talentos e, por isso, desejamos oferecer todo o apoio necessário para que se desenvolvam como profissionais para trilhar os próximos passos de suas carreiras”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.



O Programa de Jovem Aprendiz 2025 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. O salário é compatível com o mercado. Entre os benefícios estão linha funcional corporativa, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e dia de folga de aniversário. Os selecionados serão admitidos em maio de 2025.