Inscrições na capacitação do Sebrae Rio podem ser feitas por ONGs, organizações religiosas e centros comunitáriosDivulgação

Publicado 12/02/2025 13:33

Para aprimorar a capacitação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade em comunidades do estado do Rio de Janeiro, o Sebrae Rio vai selecionar 60 instituições que trabalham com esta temática para o projeto Conexão do Terceiro Setor. As inscrições podem ser feitas por ONGs, organizações religiosas e centros comunitários até o dia 24, de forma gratuita.



O Conexão tem duas etapas. As instituições selecionadas participam de cursos, palestras e oficinas de forma híbrida sobre elaboração de projetos, captação de recursos e formação de lideranças para projetos sociais. Na segunda fase, as 20 organizações mais bem avaliadas são orientadas para implantar atividades de inclusão produtiva e geração de renda em seus espaços.



“O Terceiro Setor é parceiro fundamental para a inclusão social e o estímulo ao empreendedorismo nas comunidades”, acredita a gerente de Empreendedorismo Social do Sebrae Rio, Carla Panisset.