Rede Ceja abre vagas em todas as 59 escolas da rede estadual de ensino Monika - Pixabay - Creative Commons

Publicado 12/02/2025 12:16

As matrículas para novos alunos da Rede Ceja que desejam concluir o ensino fundamental e o médio estão abertas desde segunda-feira, 10. O Estado conta com 59 escolas da rede, que são administradas pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O regime de ensino é semipresencial. O estudante conta com o apoio de professores das diferentes disciplinas e do material didático, que é disponibilizado gratuitamente na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem.O processo de matrícula é dividido em duas etapas: pré-matrícula, que deve ser realizada na página https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/ , e confirmação de matrícula, a ser realizada presencialmente na unidade de interesse do estudante. A rede conta com 59 unidades espalhadas por todo o Estado.