Advogados fluminenses já podem pagar anuidade da OAB-RJ usando pontos LiveloAgência O Dia/Arquivo

Publicado 12/02/2025 16:17





O acúmulo de pontos na Livelo é feito por meio de transações no cartão de crédito, com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de programas de bancos e instituições financeiras, entre outras maneiras. Dessa forma, juntar pontos suficientes para o pagamento da anuidade da Ordem se torna uma tarefa fácil e vantajosa.



Como pagar a anuidade da OABRJ com pontos Livelo



O primeiro passo é ter cadastro na Livelo, o que pode ser feito gratuitamente pelo site ou app do programa de recompensas, que está disponível para iOS e Android. Para realizar o pagamento da anuidade utilizando pontos, o advogado ou advogada deverá fazer o login na Área Restrita no site da OAB-RJ e escolher a opção "Cashback Livelo na sua anuidade", informando o valor que deseja pagar com pontos. Este valor não poderá ser maior do que o é exibido no campo "Valor atual anuidade".

Em seguida, basta clicar no botão “Gerar código para pagamento” e será exibido o QR Code para pagamento da fatura via Pix. A partir daqui será necessário acessar o app Livelo para fazer o pagamento com pontos via Pix. Veja o passo a passo:



- Acesse o app da Livelo, disponível para iOS ou Android, e faça seu login;

- Na tela inicial, clique na opção “Carteira”;

- Depois, selecione “Pagar com Pix ";

- Selecione “Ler QR Code Pix”, realize a leitura do QR Code da sua fatura e finalize o pagamento.