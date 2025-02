O levantamento traz dados de comercialização de imóveis residenciais novos em 221 cidades - Freepik

O levantamento traz dados de comercialização de imóveis residenciais novos em 221 cidadesFreepik

Publicado 17/02/2025 12:43

O mercado imobiliário nacional ampliou os lançamentos e as vendas no quarto trimestre de 2024, fazendo o ano atingir um volume recorde de negócios, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 17, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O levantamento traz dados de comercialização de imóveis residenciais novos em 221 cidades, incluindo aí todas as capitais e regiões metropolitanas do País.

No quarto trimestre de 2024, os lançamentos foram de 111.671 unidades, o que representa uma expansão de 10,1% em relação ao mesmo período de 2023. As vendas chegaram a 104.194 unidades, expansão de 19,4%. Com isso, o mercado imobiliário manteve a trajetória de crescimento vista nos meses anteriores.

No acumulado de todo o ano de 2024, os lançamentos chegaram a 383.483 unidades, avanço de 18,6% em relação a 2023. Por sua vez, as vendas no ano totalizaram 400.547 unidades, um crescimento de 20,9% na comparação com o ano anterior. Os números foram os maiores já registrados pela CBIC.

Com mais vendas que lançamentos, os estoques de imóveis disponíveis para venda (na planta, em obras e recém-construídos) caíram 7,8% em um ano, indo a 291.928 unidades. Nesse ritmo de vendas, esse estoque seria totalmente consumido em 8,7 meses, caso não houvesse novos lançamentos.