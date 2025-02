BC tem sido 'mais agressivo do que o antecipado' em elevar juros para controlar a aceleração nas expectativas inflacionárias - Reprodução

Publicado 18/02/2025 16:28

A S&P Global elevou a previsão para as taxas de juros de nove países emergentes, incluindo o Brasil, após atualizar sua projeção para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), nos Estados Unidos, segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 18. No caso brasileiro, a previsão da taxa Selic foi elevada para 14,75% em 2025. A taxa atualmente está em 13,25%.

Em média, a agência de classificação de risco aumentou em 50 pontos-base a projeção para os nove mercados emergentes nos próximos dois anos.

Além do Brasil, compõem a lista: Chile, Colômbia, Hungria, México, Peru, Arábia Saudita, África do Sul e Turquia. "O diferencial de juros entre os EUA e a mercados emergentes é essencial para os fluxos de capital, e agora esperamos apenas um corte de juros pelo Fed neste ano", afirma, notando que os fluxos de capital podem afetar o câmbio e a inflação dos países envolvidos.

A S&P Global nota que os bancos centrais emergentes devem ser cautelosos.

No Brasil, o BC tem sido "mais agressivo do que o antecipado" em elevar os juros para controlar a aceleração nas expectativas inflacionárias, avalia a agência.

Na outra ponta, a Turquia deve realizar mais cortes de juros neste ano, como ainda está no início da fase de normalização da política monetária.

A S&P esclarece que o relatório não constitui uma ação de rating e que as perspectivas para diversos outros países emergentes também foram revisadas, mas as mudanças foram pequenas em relação aos nove mercados destacados no documento.