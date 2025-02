Preços de repelente têm variação de mais de 100% - Juca Varella/Agência Brasil

Publicado 20/02/2025 12:22

A Secretaria de Estadual de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ) realizaram, entre os dias 4 e 12 de fevereiro, uma pesquisa de itens mais procurados neste período de Carnaval. Entre os produtos apurados, encontram-se cosméticos, protetor solar, repelente, itens para churrasco — como carnes, linguiça e asa de frango e bebidas alcoólicas, energéticos, água e refrigerante. A sondagem foi realizada tanto em estabelecimentos físicos, quanto em lojas on-line. Nos 46 itens pesquisados, as variações entre produtos da mesma categoria e marca chegam a 139,80%.

A Diretoria de Estudos e Pesquisas identificou variações consideráveis no valor do mesmo produto entre os diferentes estabelecimentos. Entre eles: uma cartela com pedras adesivas da marca Face Gems, que variou 139,80%, um repelente da marca Repelex, que variou 112,79%, água mineral sem gás da Minalba, com uma variação de 73,55% e picanha Maturatta Friboi, em que os preços apresentaram diferença de 57,22%.

De acordo com o secretário Gutemberg Fonseca, essas variações evidenciam para o consumidor a necessidade de pesquisa antes da compra.

“Essa pesquisa é essencial para os consumidores, pois permite identificar as melhores opções de preços, resultando em uma economia considerável. Com base nesse estudo, os foliões conseguem planejar suas compras de forma mais estratégica, aproveitando as melhores ofertas e facilitando a organização para evitar gastos excessivos”, afirma o secretário.

A secretaria e o Procon-RJ a também estão dando orientações como dicas para reservar hotéis e pousadas, fazer compras seguras, entre outros temas nas redes sociais oficiais.