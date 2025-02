Aumento do número de passageiros também foi registrado nos voos domésticos - AFP

Aumento do número de passageiros também foi registrado nos voos domésticosAFP

Publicado 20/02/2025 16:48

Em janeiro, os aeroportos brasileiros receberam 2,7 milhões de passageiros de voos internacionais, com um crescimento de 15,2% em relação a janeiro de 2024, um recorde de movimentação para o mês. Essa foi a maior movimentação da série histórica, iniciada no ano 2000. Os dados estão no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), atualizado com estatísticas do setor relativas ao primeiro mês de 2025.

O crescimento também foi registrado no mercado doméstico: foram 8,6 milhões de passageiros em voos domésticos, um resultado 5,3% acima do registrado em janeiro de 2024. A demanda doméstica cresceu ainda 7% em comparação com janeiro de 2024, enquanto a oferta registrou crescimento de 7,4% na mesma base de comparação.

O fluxo somado nos voos domésticos e internacionais em janeiro de 2025 alcançou 11,3 milhões de passageiros, 7,5% acima do registrado no mesmo período do ano anterior.

Para o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, o número de visitantes no Brasil e de brasileiros viajando é resultado de melhora na economia e mais confiança no País: "Estamos vendo o melhor resultados dos últimos anos na aviação civil. Isso é resultado de uma economia robusta e de maior confiança dos brasileiros e dos turistas estrangeiros para viajar e conhecer o Brasil."



Cargas

A carga aérea internacional também registrou resultados positivos, com 65,1 mil toneladas movimentadas, 6,9% acima da tonelagem processada em janeiro de 2024. A demanda internacional, medida em RPK (passageiros por quilômetros transportados), cresceu 13,1% em relação a janeiro de 2024, ao passo que a oferta, medida em ASK (assentos por quilômetros oferecidos), registrou alta de 13,7% na mesma base de comparação.



Na carga aérea doméstica, foram processadas 37,2 mil toneladas, crescimento de 4,2% em relação a janeiro do ano anterior. No total, a movimentação de cargas registrou 102,2 mil toneladas, com um crescimento de 5,9% em relação a janeiro do ano anterior. A demanda e a oferta registraram aumentos respectivos de 10,6% e 11,1% em comparação com janeiro de 2024.