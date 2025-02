Ministro do Trabalho, Luiz Marinho - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 21/02/2025 14:06 | Atualizado 21/02/2025 14:06

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, admitiu que o Brasil vive um "momento pontual" de alta do preço dos alimentos, mas, segundo ele, tal período "vai passar". Ele afirmou que o País está "sólido" e com controle da inflação.

"Temos um momento pontual do primeiro trimestre [de alta] do preço dos alimentos, mas isso vai passar, tenho certeza absoluta disso. Temos todas as condições de mostrar que, mais uma vez, vamos fazer o povo brasileiro ser feliz", disse o ministro, em evento de assinatura da concessão de Terminal do Porto de Itaguaí (RJ) nesta sexta-feira, 21. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhou a cerimônia.

Marinho afirmou que a mensagem de Lula é que o País irá continuar gerando emprego de qualidade. "Quem lê a grande imprensa, a grande mídia, parece que o Brasil está se dissolvendo. Parece que o Brasil não tem garantia, não tem reserva para garantir seus compromissos. Parece que estamos com um problema trágico na economia brasileira", citou. "E muito pelo contrário. O Brasil está sólido, controlando a inflação, crescendo renda e crescendo emprego", completou.

O ministro disse que todos os trabalhadores terão oportunidade no País. "Quem quiser empreender, vai ter apoio do governo; quem quiser trabalhar de maneira formal, também vai ter apoio", afirmou.