Todas as 541 agências dos Correios no Estado farão o atendimento a consumidores com contas em atraso Reprodução

Publicado 21/02/2025 17:04

A partir desta segunda-feira, 24, os endividados que preferem atendimento presencial podem descobrir em qualquer Agência dos Correios quais os débitos com descontos especiais estão em seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome. O mutirão nacional de combate à inadimplência recebe o reforço dos Correios, que se une à Serasa, Febraban e mais 1.456 empresas que oferecem descontos de até 99%, parcelamento de até 72 vezes e a possibilidade de limpar o nome e aumentar a pontuação de Serasa Score na hora.



Os consumidores endividados no Rio de Janeiro podem consultar e negociar seus débitos gratuitamente em qualquer uma das 541 agências dos Correios do Estado até o dia 31 de março. Sem qualquer cobrança de taxa, as dívidas podem ser visualizadas no guichê de atendimento. Basta que o titular apresente um documento oficial com foto para conferir as ofertas disponíveis, escolher quais contas deseja pagar e decidir entre quitar à vista ou parcelar conforme seu orçamento.



No país, há um total de 602 milhões de ofertas disponibilizadas por bancos, financeiras, empresas de telefonia e internet, lojas e varejo, faculdades e concessionárias de contas básicas, como água, energia e gás. No Rio de Janeiro, há um total de 65 milhões de dívidas com percentuais de descontos concedidos especialmente para este Feirão.



Endividamento no Rio de Janeiro



- 55,81% da população adulta está inadimplente; a média brasileira é de 45,94%;

- Número médio de dívidas no Estado por endividado: 4;

- Rio de Janeiro tem 7,5 milhões de CPFs com contas atrasadas: 4 em cada 10 adultos;

- Total somado das dívidas no Estado é de R$ 42,1 bilhões;

- Endividamento médio dos consumidores chega a R$ 5.584,59;

- Faixa etária de maior endividamento: 35,1% entre 41 e 60 anos;

- O segmento de utilities figura como o maior motivo de inadimplência (35,64%);

- Segundo pesquisa da Serasa, o desemprego (26%) aparece como principal motivo do endividamento no estado, seguido de gastos inesperados (17%);

- Compras de supermercado (alimentos) aparecem como principais gastos no cartão de crédito do carioca, representando 57% do total;

- 46% dos endividados em Rio de Janeiro têm dívidas há mais de dois anos;

- No Rio de Janeiro, 39% já contrataram empréstimo para pagar contas básicas de água, luz e gás.

36% dos cariocas acreditam que vão conseguir pagar suas dívidas;

- Na região Sudeste, 26% dos consumidores endividados estão buscando por negociação de dívidas em prol da estabilidade financeira.