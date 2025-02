Sebrae Rio está selecionando 776 micro e pequenas empresas para capacitação - Reprodução

Publicado 21/02/2025 15:15

De forma gratuita, o Sebrae Rio seleciona 776 microempresas e empresas de pequeno porte dos setores de Comércio, Serviço e Indústria, para o programa “Agente Local de Inovação – Produtividade”. As empresas precisam ter sede ou filial no Estado. Ao longo de seis meses, um agente local de inovação acompanhará a rotina da empresa apresentando soluções e indicando alternativas para melhorias dentro da realidade do negócio. As inscrições se encerram no dia 28 pelo site https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/ali-produtividade “Dentro do projeto, identificamos um aumento de produtividade de aproximadamente 28% das empresas atendidas. Muitos empreendedores ficam apreensivos ao ouvir a palavra inovação. Erroneamente, eles acreditam que, para inovar, precisam de um grande investimento financeiro, mas em muitos casos, uma simples mudança de layout faz toda a diferença à empresa”, explica Flávia Maria Lima, coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae Rio.Ao longo dos meses, o agente local de inovação vai mapear desafios e oportunidades de mercado, medir resultados, testar soluções que venham aumentar faturamento e acompanhar a produtividade das empresas.