Do total das vagas oferecidas, 2.410 são de estágio e Jovem Aprendiz - Marcelo Casal Dr./Agência Brasil

Publicado 17/02/2025 18:28

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 17.630 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 2.410 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab





Os maiores salários, de três a quatro mínimos (de R$ 4.554 a R$ 6.072), são oferecidos na região Metropolitana, no bairro de Jacarepaguá, para a função de motorista entregador, sem necessidade de escolaridade. Na mesma região, há vagas para manobrista, na Penha, e para mecânico de manutenção de máquinas industriais, na cidade de Magé, com remuneração de até R$ 4.554 e exigência de experiência anterior. Também nessa região, foram captadas 149 posições, exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD), e os salários chegam a R$ 3.036, para diferentes níveis de escolaridade, com experiência ou não.



Em Angra dos Reis, na região da Costa Verde, existem 82 oportunidades de auxiliar de limpeza, cozinheiro de restaurante e moço de convés (responsável por limpar e pintar o convés, além de conservar as áreas externas da superestrutura), na Ilha Grande. Todas as vagas requerem experiência anterior comprovada. Já na região Serrana, todas as 228 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de ajudante de obras, atendente de farmácia, garçom e pedreiro, entre outras.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, 52,4% das vagas captadas são do setor de Serviços e 43,2%, do Comércio. Por nível de escolaridade, 43,9% pedem o Ensino Médio completo e 37,7% o Ensino Fundamental completo. A maioria (57,6%%) das vagas exige experiência. A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site

SMTE

A Prefeitura do Rio divulga, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), 1.419 vagas de emprego abertas.

Entre as oportunidades, há 648 para trabalhar como operador de telemarketing em Jacarepaguá e Del Castilho, além de 60 vagas de cozinheiro e auxiliar de cozinha e três vagas para subchefe de cozinha, com salário que pode chegar a R$ 3 mil. Mas, neste caso, o candidato precisa ter Ensino Médio Completo.

Também estão abertas 40 vagas para auxiliar de padeiro; 30 para auxiliar de carga e descarga; 30 para garçom; 30 para cumim; 20 para analista de marketing; 16 para estoquista; 12 para assistente de coleta; entre outras.

Das vagas abertas, há 294 para pessoas com deficiência. Entre elas, 50 para atendente de lanchonete; 43 para atendente de loja; 38 para auxiliar administrativo; 20 para atendente de loja; 5 para cadastrador; entre muitas outras oportunidades.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 740 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (53), ciências contábeis (23) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 58 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 46 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 152 vagas. Sendo técnico em administração (50) e técnico em mecânica (8). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 11 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (5) e superior (5). Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.612 oportunidades de estágio, sendo 881 para o ensino superior.

Em Barra Mansa, são 33 vagas divididas entre as áreas de Administração (16), Comunicação (1), Direito (10), Geomática (1), Informática (1), Marketing (1), Técnico em Administração (2) e Turismo/Lazer (1).

Em Campos, há 70 oportunidades em Administração (15), Direito (2), Licenciatura (10), Pedagogia (2), Psicologia (40) e Telecomunicações (1).

Em Duque de Caxias, são 14 vagas nos setores de Administração (8), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Informática (1) e Pedagogia (1).

Em Macaé, há 39 oportunidades nas áreas de Administração (20), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Esportes (1), Gastronomia (1), Informática (1), Pedagogia (11), Psicologia (1), Química (1) e Transportes (1).

Em Niterói, são 49 vagas em Administração (23), Comércio Exterior (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Design (1), Direito (6), Elétrica-Eletrônica (2), Esportes (1), Letras (1), Nutrição (2), Pedagogia (8) e Transportes (1).

Em Nova Friburgo, há 53 vagas em Administração (5), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Direito (1), Marketing (2) e Pedagogia (43).

Em Nova Iguaçu, são 23 oportunidades em Administração (9), Contabilidade (2), Direito (1), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia Ambiental (1), Farmácia (1), Informática (2), Marketing (2), Pedagogia (1) e Psicologia (3).

Em Petrópolis, há 33 vagas em Administração (12), Construção Civil (1), Direito (2), Marketing (1) e Pedagogia (17).

Em Resende, são 27 oportunidades em Administração (5), Comunicação (2), Direito (3), Engenharia de Produção (4), Licenciatura (12) e Marketing (1).

No Rio de Janeiro, há 533 vagas divididas entre as áreas de Administração (193), Arquitetura e Urbanismo (5), Arquivologia (3), Artes (1), Biblioteca (2), Comércio Exterior (1), Comunicação (8), Construção Civil (12), Contabilidade (39), Design (14), Direito (38), Economia (3), Elétrica-Eletrônica (6), Enfermagem (50), Engenharia de Produção (4), Esportes (8), Farmácia (4), Fonoaudiologia (1), Gastronomia (15), Informática (12), Letras (1), Marketing (26), Museologia (1), Nutrição (1), Pedagogia (72), Produção Mecânica (4), Química (2), Secretariado (2) e Turismo/Lazer (5).

Em Teresópolis, são três vagas em Administração.

Em Três Rios, são quatro oportunidades em Contabilidade (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (2).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 731 vagas.

Em Barra Mansa, são 34 vagas para Aprendiz, 24 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e três para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Campos, são quatro vagas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio e cinco para Técnico em Administração.

Em Duque de Caxias, são 18 vagas para Aprendiz, 13 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e uma para Técnico em Indústria.

Em Macaé, são 40 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica.

Em Niterói, são 65 vagas para Aprendiz, 30 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Enfermagem e duas para Técnico em Segurança.

Em Nova Friburgo, são sete vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Pedagogia.

Em Nova Iguaçu, são cinco vagas para Aprendiz, duas para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.

Em Petrópolis, são 20 vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Informática.

Em Resende, são seis vagas para Aprendiz e oito para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 227 vagas para Aprendiz, 90 para Ensino Médio, 24 para Técnico em Administração, uma para Técnico em Artes, cinco para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design, 16 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem, sete para Técnico em Indústria, três para Técnico em Informática, cinco para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Odontologia.

Em Três Rios, há apenas uma vaga para Aprendiz e uma para Técnico em Segurança. Já em Teresópolis, são duas vagas para Aprendiz.

Já para vagas PCD, o Ciee está com 100 oportunidades abertas, com início imediato. Para concorrer, é só acessar o portal https://cieerj.org.br/ . Lá, deverá fazer o cadastro e verificar as cidades com vagas disponíveis. O currículo e o laudo devem ser enviados para programapcd@cieerj.org.br com assunto: Vagas Exclusivas CIEE.

Catho

Mais de 12 mil novas oportunidades de emprego para o setor administrativo estão disponíveis para o estado do Rio de Janeiro através da Catho, plataforma gratuita de empregos. Os cargos incluem as áreas de vendas, comercial, logística, recursos humanos e imobiliário.

Para conferir as vagas e enviar o currículo, os interessados podem acessar o aplicativo da Catho, disponível para download ( clique aqui ), ou a plataforma online . Além disso, com o uso de filtros, os candidatos podem selecionar o tipo de contrato e o salário mais compatível com o perfil, bem como modelo de trabalho (presencial, híbrido ou remoto), sendo mais de três mil vagas apenas para home office.

Feirão de Empregos da Arte Salva Vidas

A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas realizará mais uma edição do seu tradicional Feirão de Empregos nesta terça-feira, 18 de fevereiro. O evento, que acontecerá das 9h às 15h no bairro do Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, disponibilizará mais de 280 vagas de trabalho em diferentes setores do mercado.



Vagas disponíveis são para: mediador, copeiro, camareiro, maqueiro, auxiliar de serviços gerais, motorista (B e D, com MOPP e resolução 168), porteiro, mecânico, encarregado de limpeza, auxiliar de cozinha, assistente administrativo, repositor, operador de caixa e fiscal de loja.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao evento munidos do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, currículo impresso e título de eleitor (para maiores de 18 anos).

O feirão estará na rua General Sampaio, 74. Para mais informações, entre no perfil @artesalvavidas123 no Instagram.