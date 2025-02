Curso oferecido pela OAB-RJ é fruto de parceria com o Instituto de Ciências Jurídicas da Faculdade Mar Atlântico - Agência O Dia/Arquivo

Curso oferecido pela OAB-RJ é fruto de parceria com o Instituto de Ciências Jurídicas da Faculdade Mar AtlânticoAgência O Dia/Arquivo

Publicado 17/02/2025 11:07

A Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) está com inscrições abertas para o sorteio de 500 bolsas integrais de pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial, na modalidade on-line. Trata-se de uma parceria entre o Departamento de Mentoria da OAB-RJ e o Instituto de Ciências Jurídicas da Faculdade Mar Atlântico. As inscrições podem ser feitas no site da OAB-RJ até o dia 12 de março.



O processo seletivo é válido para a advocacia de todo o Estado. Para concorrer, os advogados e advogadas precisam estar regularmente inscritos e adimplentes na OAB-RJ. Estagiários, estudantes de Direito e advogados que já estejam participando de outros cursos de pós-graduação realizados pela Mentoria não podem participar deste certame.



Para se inscrever, os candidatos deverão acessar a Área Restrita do site da OAB-RJ, fazer login e clicar em Sorteio de 500 bolsas de pós-graduação em Direito Empresarial. Após o procedimento, confira suas informações pessoais e responda à pergunta no site para completar sua inscrição. Caso os seus dados não estejam corretos, atualize-os o quanto antes pela Central de Atendimento OABRJ - Caarj.