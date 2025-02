Podem participar jovens de 15 a 29 anos do Rio de Janeiro - Divulgação

Podem participar jovens de 15 a 29 anos do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 14/02/2025 09:03 | Atualizado 14/02/2025 09:05

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas para 3,5 mil vagas nos cursos de Mídias Sociais e Design de Games. As aulas serão realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, ao longo do mês de março, em todas as sete unidades dos Espaços da Juventude: Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande.



Os Espaços da Juventude já capacitaram, em menos de três anos, mais de 26 mil jovens para as profissões do futuro. Em um ambiente acolhedor, inclusivo e totalmente tecnológico, jovens de 15 a 29 anos aprendem como utilizar das ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação.