Para fazer a inscrição, é necessário ir até o Espaço Ser CidadãoDivulgação

Publicado 17/02/2025 12:52

Rio - O Impulsiona RJ, iniciativa Senac RJ e Sebrae Rio, abre pré-inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional em áreas como beleza, design, gastronomia e informática. As aulas começam dia 10 de março e os interessados têm até o dia 20 de fevereiro para se candidatar.

São nove opções de cursos: Excel Dashboard - Planilhas gerenciais, Informática fundamental, Alongamento de cílios, Design de sobrancelhas, Maquiador, Técnicas de serviços de garçom, Pizzas - receitas e segredos que são massa, Salgados que rendem clientes e Práticas de jardinagem. Todos, com aprendizado 100% prático.

As aulas serão ministradas no mesmo local de inscrição e os candidatos precisam atender aos seguintes critérios: ser maior de 18 anos, ter concluído o Ensino Fundamental 1, apresentar documentos RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia). Inscritos no CadÚnico terão prioridade.

Na pré-inscrição, o candidato participa de uma entrevista de perfil socioeconômico. Em seguida, acontece a seleção e o resultado é divulgado a partir do dia 27 de fevereiro. Os participantes selecionados serão acionados para preencher ficha de matrícula e receberão auxílio-refeição, kit aluno e material para as aulas.

Para fazer a inscrição, é necessário ir até o Espaço Ser Cidadão, localizado na Rua Fernanda, 140, em Santa Cruz. O horário de atendimento é das 10h às 16h. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (21) 97205-4927.